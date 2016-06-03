"Историческое решение": Парубий уверяет, что изменения в Конституцию по судоустройству сняли неприкосновенность судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью на канале "Рада".

Спикер назвал это «историческим решением».

"Закон о судоустройстве и статусе судей и изменения в Конституцию несут действительно революционные изменения в систему правосудия. Мы получим возможность провести переаттестацию судейского корпуса, мы получим возможность обновить значительную часть судей, которые сегодня есть в Украине. Более того, в этом законопроекте целый ряд очень важных антикоррупционных норм, которые предусматривают многоуровневою проверку судейского корпуса на предмет возможности причастности к коррупционным действиям или к коррупционным средствам", - отметил Парубий.

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По его словам, этой реформой "мы сняли неприкосновенность судей".

"Теперь судья будет иметь неприкосновенность только в отношении дел, которые он ведет, и тех дел, которые он завершил. Во всех остальных аспектах на него будет распространяться закон, как на любого другого гражданина Украины", - отметил председатель ВР.

Спикер считает, что «эта важная историческая реформа положит начало масштабному воплощению, имплементации в жизнь этих изменений, и очень скоро мы сможем увидеть этот результат, и каждый гражданин Украины сможет его почувствовать».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части правосудия)» (№3524).

За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.