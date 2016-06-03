"Хорошие новости из Украины": в Госдепе прокомментировали изменения в Конституцию в части правосудия

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Хорошие новости из Украины. Мы поздравляем Верховную Раду с принятием изменений в Конституцию и началом имплементации законодательства, которое увеличит независимость судебной системы, сделает ее более ответственной и эффективной», - сказал Тонер.

Он отметил, что изменения в Конституции – «это важный шаг в борьбе с коррупцией в Украине, а также в направлении удовлетворения желания украинцев иметь более прозрачную систему судов».

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» (№3524). За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.