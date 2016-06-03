Луценко рассказал детали заочного осуждения должностных лиц, которые подозреваются в госизмене

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

"Я говорю о так называемых "прокурорах" Крыма в составе России, о депутатах, которые голосовали об отторжении Крыма. Сегодня закон о назначении Луценко, который так много критиковали, дает возможность привлекать этих людей к заочному осуждению", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте такжеЛуценко обязался массово "прочистить" людей в погонах и бороться с мафией

Также он рассказал детали процедуры заочного осуждения. "Процедура этого осуждения – публикация сообщения дважды подряд, повесток, где просят дать показания. Затем их приглашают через определенные судебные процедуры. Дальше дело может быть подано в суд", - пояснил он.

"У меня в руках "Урядовий кур'єр" за 3 июня, где уже за неделю работы нового закона около 730 фамилий тех, кто подозревается в государственной измене: "прокуроры", "депутаты" "судьи", которые сегодня служат оккупационной власти. Примерно в августе-сентябре суд определит меру наказания. Закон определяет ее – до 12 лет с конфискацией всего имущества. Думаю, даже заочное осуждение с конфискацией имущества с невозможностью передвигаться где либо, кроме озера Байкал и "прочим прелестям матушки России", будет первым шагом к восстановлению справедливости", - подытожил Луценко.

Ранее УНИАН сообщал, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обнародовала 727 повесток лицам по фактам преступлений против государства.