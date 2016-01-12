Яценюк поручил расследовать конкурс Минэкологии на реконструкцию сетей освещения

Речь идет о замене осветительных приборов на светодиодные, а также реконструкцию сетей наружного и уличного освещения с заменой существующих светильников на приборы на основе LED-технологий, передает Правительственный портал.

Соответствующее поручение глава правительства дал председателю Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константину Ващенко, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, председателю Антимонопольного комитета Украины Юрию Терентьеву, председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Яценюк поручил до 25 января представить выводы и предложения по результатам проверки.

Напомним, раскрытие предложений участников конкурсных торгов состоялось 19 декабря 2015 года. 30 декабря 2015 года Премьер-министр Украины поручил безотлагательно провести проверку соблюдения требований законодательства во время осуществления соответствующих конкурсных торгов.