Вопрос возвращения оккупированного Крыма будет оставаться на повестке дня французской политики – посол

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, первый заместитель министра иностранных дел Наталья Галибаренко приняла копии верительных грамот у новоназначенного посла Французской Республики в Украине Изабель Дюмон.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, а также подчеркнули необходимость выполнения Российской Федерацией Минских договоренностей.

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"В этой связи Галибаренко отметила роль Франции в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны, Дюмон подтвердила готовность Франции и в дальнейшем играть ключевую роль в «нормандском формате», высказалась за продолжение санкционной политики ЕС в отношении России и заверила, что вопрос Крыма будет оставаться на повестке дня французской политики", - говорится в сообщении.

Собеседники отметили взаимную заинтересованность сторон в развитии активного политического диалога на высшем уровне. Галибаренко подчеркнула важность имплементации положений совместной декларации, подписанной президентом Украины Петром Порошенко и президентом Франции Франсуа Олландом в Париже 22 апреля 2015 года, в которой определены ключевые направления двустороннего украинско-французского сотрудничества на ближайшую перспективу.

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Стороны также обсудили практические мероприятия по проведению в ближайшее время в Париже инвестиционного форума, договоренность об организации которого была достигнута премьер-министрами Украины и Франции.

Как сообщал УНИАН, вчера Дюмон по поводу вступления на свою должность заявила, что ее страна будет продолжать поддерживать целостность Украины и реализацию реформ в нашем государстве.

С октября 2011 года послом Франции в Украине был Ален Реми.