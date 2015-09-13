МИД "нормандской четверки" надеются на подписание соглашения об отводе вооружений на следующей неделе

Об этом заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которая состоялась в Берлине, передает DW со ссылкой на dpa.

"Сейчас все сводится к тому, чтобы закрепить и расширить режим прекращения огня", - отметил он.

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По словам главы МИД Германии, участники встречи пришли к единому мнению о том, что в ближайшее время можно начинать процесс разминирования.

Главы МИД Германии, Франции, Украины и России также выразили надежду, что на следующей неделе стороны конфликта подпишут конкретное соглашение об отводе вооружений от линии разграничения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм "готово на 90 процентов".