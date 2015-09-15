Депутаты не смогли уволить Зайчука с должности руководителя аппарата ВР и объявили перерыв

11:07, 15 сентября 2015
Политика
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Народные депутаты не смогли уволить Валентина Зайчука с должности руководителя Аппарата Верховной Рады.

Рада / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты голосовали четыре раза, но не при одном голосовании не было необходимых 226 голосов. Во время первого голосования предложение уволить Зайчука поддержали 217 депутатов, второго - 222, третьего — 217 и четвертого - 218.

Зайчук обратился к народным депутатам с просьбой поддержать его заявление об увольнении, но результативного голосования так и не было.

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После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил в работе парламента 15-минутный перерыв и собрал лидеров фракций для консультаций.

Напомним, сегодня Верховная Рада должна также рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно определения даты начала временной оккупации.

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