Депутаты не смогли уволить Зайчука с должности руководителя аппарата ВР и объявили перерыв
Народные депутаты не смогли уволить Валентина Зайчука с должности руководителя Аппарата Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты голосовали четыре раза, но не при одном голосовании не было необходимых 226 голосов. Во время первого голосования предложение уволить Зайчука поддержали 217 депутатов, второго - 222, третьего — 217 и четвертого - 218.
Зайчук обратился к народным депутатам с просьбой поддержать его заявление об увольнении, но результативного голосования так и не было.
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После этого председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил в работе парламента 15-минутный перерыв и собрал лидеров фракций для консультаций.
Напомним, сегодня Верховная Рада должна также рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно определения даты начала временной оккупации.