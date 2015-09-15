Рада рассмотрит законопроект об определении даты начала временной оккупации (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодняшней повесткой дня предусматривается, в частности, рассмотреть законопроект о внесении изменений в заключительные и переходные положения закона о местных выборах.

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Среди прочего будет рассматриваться законопроект о порядке назначения руководителей населенных пунктов, которым вносятся изменения в закон "О военно-гражданские администрации".

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.