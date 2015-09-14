У Гройсмана есть минимум 3 кандидата на должность руководителя аппарата Рады

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов по поводу возможных кандидатов на эту должность.

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Он отметил: "Я вижу, как минимум, три человека, которые бы могли быть достаточно современными с точки зрения перестройки системы работы аппарата в качественную сервисную службу".

Спикер парламента напомнил, что на сегодняшний день есть заявление Валентина Зайчука об освобождении от должности руководителя аппарата Верховной Рады по собственному желанию.

Он напомнил, что парламент должен голосованием подтвердить это решение.

"Как только это заявление будет утверждено парламентом, мы начнем консультации по подбору качественной кандидатуры, хочу подчеркнуть, что эта кандидатура должна быть достаточно современной", - отметил Владимир Гройсман.