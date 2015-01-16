Олег Залиско принял участие в заседании комитета ВР по вопросам противодействия коррупции

В заседании принял участие первый заместитель Генерального прокурора Украины Олег Залиско. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Олег Залиско получил возможность выступить с докладом перед народными депутатами, а также Генпрокурором, главой СБУ, министром внутренних дел и главой Государственной пенитенциарной службы Украины, которые присутствовали на мероприятии. Первый заместитель Генпрокурора рассказал о состоянии дел в расследованиях коррупционных и экономических преступлений, которые были совершены представителями предыдущей власти, ныне пребывающими под санкциями Европейского Союза. Также Залиско отчитался, как выполняются решения, принятые на совместном заседании двух комитетов ВР – законодательного обеспечения правоохранительной деятельности и противодействия коррупции.

Члены комитета, в свою очередь, высказали соображения касательно работы ГПУ и поставили ряд вопросов первому заместителю Генпрокурора. Большинство вопросов, на которые отвечал Олег Залиско, затрагивали тему расследования деятельности бывших чиновников, некогда занимавших высокие посты в государстве.