«Оправдания главы АМКУ Терентьева – фейк» - журналист о «красивой жизни» чиновника

Евгений Плинский считает, что чиновник не декларирует все свои покупки и расходы, как того требует украинское законодательство.

Журналист Евгений Плинский уличил чиновника – главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева – во лжи, назвав неправдой его заявления о том, что отдохнуть на элитном курорте Куршевель семья из четырех человек может за 2,5 тыс. долларов.

Об этом Евгений Плинский заявил в своей видеопрограмме в Youtube.

Плинский отметил: Юрий Терентьев написал, что отдых в Куршевеле стоит в 20 раз дешевле, чем озвученная ранее Евгением Плинским цифра на уровне 50 тыс. долл. Однако Плинский простыми математическими вычислениями показывает, что Юрий Терентьев лжет, поскольку реальная стоимость такого отдыха – в разы выше.

«Он говорит, что отдых в Куршевеле обошелся ему не в 50 тыс. долл., а всего в две с половиной. Вы поверите этому? Думаю, что нет. Это дневной бюджет. Ведь только за перелет в Женеву Терентьевы отдали почти три тысячи долларов. Сколько они отдали за проживание, неизвестно. Прайс на проживание на курорте стартует от 5-6 тыс. долл. за неделю за семью до 5-6 тыс. долл. за сутки», - рассказал Евгений Плинский.

Евгений Плинский отметил, что, учитывая аренду снаряжения, ски-пассы, трансферы, отели и рестораны в Куршевеле, вложиться семье из четырех человек в озвученные Юрием Терентьевым 2,5 тыс. долл. не представляется возможным. Причем с момента назначения Юрия Терентьева главой АМКУ его семья отмечает каждый новый год в Куршевели.

Также Евгений Плинский рассказал о других тратах роскошной жизни чиновника: автомобиль «Ягуар», абонемент в спортклуб «5 Элемент» за 8 тыс. долл., расходы на отдых семьи в Турции на уровне 26 тыс. долл. и поездку в Египет за 7,5 тыс. долл.

Евгений Плинский считает, что чиновник не декларирует все свои покупки и расходы, как того требует украинское законодательство, и обращается к правоохранительным органам с просьбой расследовать источники для роскошной жизни украинского чиновника. По данным журналиста, Терентьев не задекларировал, как минимум, 679 тыс. долл.