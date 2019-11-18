Парламентские бездомные: нардепы новой ВР получили более 3 миллионов гривень компенсации на жилье

Некоторым депутатам, по подсчетам движения "ЧЕСНО", компенсировали стоимость арендованного жилья за месяц, остальным – за два месяца.

От начала работы Верховной Рады 9-го созыва 120 народных депутатов получили компенсацию за жилье в размере около 3,29 миллиона гривень.

Об этом сообщает движение "ЧЕСНО" со ссылкой на данные ВРУ.

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Хотя на Портале открытых данных указано, что речь идет о сумме за октябрь, на сайте транзакций денежных средств отмечено, что некоторые депутаты получали возмещение за два месяца, остальные – один.

К примеру, 18 нардепов получили по 41,6 тысячи гривень, что, вероятно, свидетельствует о предоставлении компенсации на жилье за два месяца (20,8 тысячи гривень за каждый).

Среди получателей компенсации, в частности, нардеп от "Слуги народа" Александр Кабанов, который в декларации за 2018 год указал проживание в квартире в Киеве площадью 75 кв.м 2015 года. Собственником данной квартиры указан Борис Шефир. Также на конец 2018 года в собственности Кабанова был недострой – квартира в Гостомеле. Впрочем, в комментарии нардеп заявил, что его дом еще строится, а в квартире Шефира он больше не живет. Компенсацию использует для аренды жилья в Киеве.

Компенсацию получил и первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук. По данным журналистов, он арендует помещение у Татьяна Ситарук - матери своей жены.

Как сообщал УНИАН, в октябре 16 народных депутатов отсутствовали во время более 30% голосований в Верховной Раде.