«Слуга народа» проведет специальное заседание фракции по Минским переговорам

На заседание пригласят министра иностранных дел Вадима Пристайко и еще нескольких представителей Украины на переговорах в Минске.

Правящая партия «Слуга народа» решила провести отдельное заседание фракции, посвященное переговорам в Минске по урегулированию на Донбассе, на который пригласят министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом после заседания фракции 16 октября сообщил ее председатель Давид Арахамия, передает «РБК-Украина».

По его словам, 16 октября «Слуга народа» не обсуждала тему Минска.

Читайте такжеЗеленский считает преждевременными разговоры о применении "формулы Штайнмайера"

«Мы решили инициировать отдельное заседание фракции и посвятить в этот вопрос всю фракцию. Этот вопрос нельзя обсуждать фрагментарно, там очень большое количество нюансов», — сказал Арахамия.

Кроме Пристайко на это заседание планируют пригласить еще нескольких представителей Украины на переговорах в Минске.

«На следующей неделе работа в округах. Я думаю, что через неделю мы будем это планировать», — резюмировал Арахамия.

Ранее глава МИД Вадим Пристайко рассказал о альтернативе «формуле Штайнмайера».