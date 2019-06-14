"Россия видит себя победителем, которого не судят": Зеркаль о слушаниях суда ООН по иску Украины против РФ

По словам заместителя министра иностранных дел, в пользу РФ играет каждый вопрос и каждая нечеткость, ведь международные судебные инстанции очень консервативны в определении своей юрисдикции.

Через несколько месяцев арбитры примут решение, будут ли рассматривать по существу представленные Украиной доказательства нарушения Россией норм международного права.

Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала в Facebook по итогам двухнедельной работы команды Украины во время судебных заседаний в Гааге.

"Россия видит себя победителем, которого не судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом. Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности. Поэтому признание юрисдикции Судом ООН и Трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира", - подчеркнула Зеркаль.

Также она отметила, что в пользу РФ играет каждый вопрос и каждый нечеткость. "Международные судебные инстанции очень консервативны в определении своей юрисдикции", - отметила дипломат.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия цинично нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

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19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. По этой причине в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства продолжались в Гааге 10-14 июня.

Арбитражный суд, созданный в рамках Постоянного третейского суда в соответствии с VII приложением Конвенции ООН по морскому праву, должен до конца текущего года принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины, поданный против Российской Федерации за нарушения ею прав Украины как прибрежного государства.

Справка УНИАН. Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на Донбассе и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России.

Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд указал, что Россия должна воздержаться от ограничения возможности крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По обвинениям РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Слушания по возражений России о наличии у Суда ООН юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ проходили в Гааге 3-7 июня.

Международный суд ООН до конца года должен принять решение о своей юрисдикции рассматривать иск Украины к РФ в связи с нарушением двух конвенций.