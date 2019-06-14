Вакарчук пообещал обнародовать свою декларацию о доходах до выборов

Политик надеется, что большинство его однопартийцев также покажут свои состояния.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пообещал до внеочередных парламентских выборов, которые должны состояться 21 июля 2019 года, обнародовать свою декларацию о доходах.

Об этом Вакарчук сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я лично точно опубликую. Уверен, что большинство - тоже. Мы сделаем это в рамках, во время, установленное Конституцией. Но я сделаю это как можно быстрее. Я хочу показать всем пример", - отметил политик.

Читайте такжеУ Вакарчука озвучили главные принципы в экономической политике

Напомним, Вакарчук назвал троих спонсоров партии "Голос". Это - инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital с продаж долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; экс-президент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов. В то же время в "Голосе" отметили, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.