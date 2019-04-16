Ведущий "Прямого" извинился перед послом Франции за неудачную шутку о Нотр-Дам

Он признал, что его пост о пожаре в соборе Парижской Богоматери был неуместным.

Политтехнолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец извинился перед послом Франции в Украине Изабель Дюмон из-за своего поста, в котором связал пожар в соборе Парижской Богоматери с визитом Владимира Зеленского и представил пожар в резиденции президента Франции.

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Свое извинение он написал в Twitter. "Я хотел бы заявить, что мой пост о трагедии Нотр-Дама был неуместным. НД - это жемчужина всемирного наследия, и, конечно же, привязка его к украинским выборам могла навредить чувствам многих людей", - прокомментировал Березовец свою "шутку".

"Я хотел бы еще раз извиниться перед Изабель Дюмон. Это был тяжелый урок", - добавил он.

Политтехнолог извинился только перед Дюмон на английском языке в Twitter, до этого большинство его постов публиковались на украинском и русском языках. В то же время, в Facebook записи с извинением у него нет. Ранее в соцсети он спрашивал, чем его "шутка" о Нотр-Дам отличается от шуток "95 Квартала". При этом он не извинился за нее, но заверил, что не хотел оскорблять чувства других.

Пока что Дюмон не отреагировала на извинения политтехнолога.

Березовец, ведущий канала "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко, написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть".

Дюмон в своем твиттере прокомментировала сообщение Березовца: "Как вам не стыдно?! Позор".

Впоследствии Березовец удалил свой пост.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери, который был в процессе реставрации, произошел масштабный пожар. Его причина пока неизвестна. Сгорели строительные леса и крыша, обвалился шпиль.