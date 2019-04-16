"Позор!": посол Франции отреагировала на "шутку" ведущего "Прямого" о горящем Нотр-Даме

Сообщение Тараса Березовца вызвало настоящий шквал возмущения пользователей в комментариях.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отреагировала на неудачную шутку политтехнолога и ведущего телеканала «Прямой» Тараса Березовца относительно «причины» пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Дипломат отреагировала на своей странице в Twitter.

«Как вам не стыдно!? Позор», – написала она.

Как сообщал УНИАН, политтехнолог Тарас Березовец, который открыто поддерживает Петра Порошенко во время избирательной кампании, "пошутил" на своей странице в Фейсбук, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел из-за недавнего визита Владимира Зеленского в Париж.

"Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть", - написал он.

Сообщение вызвало настоящий шквал возмущения пользователей в комментариях. Политтехнолога обозвали бранными словами, а его пост назвали "идиотским".

В то же время, сам Березовец в комментариях упрекнул читателям, что они "слишком серьезные" и "просто не знают юмора Шарли Эбдо".