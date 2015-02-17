В Генпрокуратуре не подтверждают и не опровергают информацию об освобождении Ефремова - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Генпрокуратуре.

«Насколько я знаю по решению суда, он мог внести сумму залога и насколько я знаю за него это сделали, а потому по решению суда он мог быть освобожден из-под ареста, но пока неизвестно выдвинуты ли ему какие-то обвинения и задержан ли он снова через новые обстоятельства, возникшие в деле», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, суд избрал бывшему главе фракции Партии регионов Александру Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн. залога.

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Как отмечается в обосновании судебного решения, суд пришел к выводу, что есть риски сокрытия бывшего председателя фракции Партии регионов от следствия, давления на свидетелей и выезда за границу.

Согласно решению суда, в случае не внесения указанной суммы денежных средств до 14 апреля, Ефремов будет содержаться под стражей, иначе - он будет выпущен из-под стражи с момента уплаты 3,6 млн грн залога. Также суд постановил, чтобы Ефремов сдал свой за заграничный паспорт представителям органов следствия.