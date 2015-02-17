Посол США: действия боевиков и армии РФ на Донбассе нарушают минские договоренности

Об этом заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в эфире канала CNN, передает ТСН. "Мы считаем, что действия России не достаточны, чтобы соответствовать обязательствам, которые она взяла на себя как часть минских соглашений", - сказал американский дипломат.

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Джеффри Пайетт напомнил, что уже сейчас в конфликте на Донбассе принимают участие регулярные российские войска. "В пятницу мы заметили присутствие регулярных российских войск в перестрелках, которые продолжились и после подписания минских договоренностей, что является попыткой со стороны сепаратистов и российских сторонников захватить район Дебальцево, расположенный, стоит отметить, далеко вне линии разграничения, которую предусматривали соглашения 19 сентября и которой Россия обещала придерживаться", - заявил посол.

Джеффри Пайетт также отметил, что теперь Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, которой Европа не видела десятилетиями. Поэтому, как сообщил посол, США заинтересованы в соблюдении минских договоренностей, чтобы гуманитарная помощь могла приходить по назначению. "Чтобы невинные жертвы этого насилия, которое Россия и ее уполномоченные принесли на территорию Донбасса, могли вернуться к нормальной жизни", - добавил посол США.