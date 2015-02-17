ЕС в очередной раз призвал к началу вывода тяжелого вооружения с Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила журналистам спикер Высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Кэтрин Рей (Catherine Ray).

«Наша позиция остается (неизменной): прекращение огня - это прекращение огня. Стрельба должна прекратиться. Мы обеспокоены продолжением боев вокруг Дебальцево», - заявила она.

Читайте такжеПорошенко призвал Меркель и Путина принять все меры для прекращения огня в районе ДебальцевоПо словам Рей, ЕС «вновь призывает все стороны строго выполнять положения договоренностей пакета, который был подписан на прошлой неделе (в Минске), безотлагательно выполнять мероприятия, прекратить какие-либо операции и начать сегодня выведение тяжелого вооружения».