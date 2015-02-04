Инициатором перехода на заграничные паспорта при пересечении границы была Россия (документ)

Это следует из дипломатических нот от имени российского МИД, которые опубликовала Украинская правда.

Так, МИД России направил еще в апреле 2013 года предложение о проведении в третьем квартале консультаций "с целью выработки правовых механизмов перехода к 2015 году на режим взаимных поездок граждан по загранпаспортам". Нота датирована 25 апреля 2013 года.

Еще один документ, который имеет "Украинская правда", это нота от 15 июля 2013 года. В ней российский МИД, ссылаясь на предыдущую указанную ноту, выступает инициатором проведения консультаций между МИД "с целью выработки правовых механизмов перехода к 2015 году на режим взаимных поездок граждан по загранпаспортам".

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему Украина ввела новые правила въезда для россиянВстречу российский МИД предлагал провести в Киеве в один из дней между 30 июля и 1 августа 2013 года.

Как известно, теперь российский МИД выражает недовольство введенным Киевом новым режимом пересечения границы, обязывающий россиян въезжать в Украину только по заграничным паспортам.

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому с 1 марта граждане России смогут въезжать в Украину только по заграничным паспортам.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вводить в отношении украинцев аналогичные меры, хотя с большинством стран СНГ режим въезда по заграничным паспортам будет введен. Перед этим Кремль даже продлил срок пребывания украинцев призывного возраста в России, чтобы дать им возможность уклоняться от мобилизации в Украине.

Россия ввела въезд по загранпаспортам для граждан Узбекистана, Таджикистана и некоторых других стран СНГ. По заявлению России, для Украины было сделано исключение.