Инициатором перехода на заграничные паспорта при пересечении границы была Россия (документ)

15:05, 04 февраля 2015
Политика
11696 0

Россия была инициатором перехода на заграничные паспорта при пересечении границы с Украиной еще в 2013 году, хотя сейчас выражает недовольство таким решением украинского правительства.

Россия сама инициировала отказ от пересечения границы по внутренним паспортам

Это следует из дипломатических нот от имени российского МИД, которые опубликовала Украинская правда.

Так, МИД России направил еще в апреле 2013 года предложение о проведении в третьем квартале консультаций "с целью выработки правовых механизмов перехода к 2015 году на режим взаимных поездок граждан по загранпаспортам". Нота датирована 25 апреля 2013 года.

Еще один документ, который имеет "Украинская правда", это нота от 15 июля 2013 года. В ней российский МИД, ссылаясь на предыдущую указанную ноту, выступает инициатором проведения консультаций между МИД "с целью выработки правовых механизмов перехода к 2015 году на режим взаимных поездок граждан по загранпаспортам".

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему Украина ввела новые правила въезда для россиянВстречу российский МИД предлагал провести в Киеве в один из дней между 30 июля и 1 августа 2013 года.

Как известно, теперь российский МИД выражает недовольство введенным Киевом новым режимом пересечения границы, обязывающий россиян въезжать в Украину только по заграничным паспортам.

Ранее Кабмин принял решение, согласно которому с 1 марта граждане России смогут въезжать в Украину только по заграничным паспортам.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет вводить в отношении украинцев аналогичные меры, хотя с большинством стран СНГ режим въезда по заграничным паспортам будет введен. Перед этим Кремль даже продлил срок пребывания украинцев призывного возраста в России, чтобы дать им возможность уклоняться от мобилизации в Украине.

Россия ввела въезд по загранпаспортам для граждан Узбекистана, Таджикистана и некоторых других стран СНГ. По заявлению России, для Украины было сделано исключение.

УП

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter