Россия продолжит пускать украинцев по обычным паспортам, чтобы сорвать мобилизацию

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Что касается заявления по введению с 1 марта поездок по загранпаспортам для россиян, если я правильно слышал, то премьер Яценюк заявил, что это будто инициатива Путина, который в свое время высказывал такую идею, - и вот в Киеве ее услышали, - сказал Лавров. - Мы сейчас готовим специальное заявление МИД. Это неправда - то, что сказал Яценюк. Мы действительно переходим с большинством стран СНГ на взаимные поездки по загранпаспортам, сохраняя при этом безвизовый режим, но в отношении Украины, с учетом того кризиса, который внутри этой страны сейчас разразился, мы намерены сделать исключение". "Наши украинские коллеги об этом проинформированы", - заявил Лавров.

Читайте также«Мы услышали просьбу Путина»: Россияне смогут въезжать в Украину только по загранпаспортам

Ранее УНИАН сообщал, что Федеральная миграционная служба РФ заявила о готовности «беспрепятственно продлевать» гражданам Украины срок пребывания на территории РФ «на период внутриукраинского кризиса».

Также сообщалось, что 26 января президент РФ Владимир Путин предложил увеличить для граждан Украины призывного возраста срок пребывания в России, чтобы они могли уклоняться от мобилизации.

«Кстати говоря, многие люди уже уклоняются от мобилизации, стараются к нам переехать, пересидеть здесь какое-то время. Но у нас там проблема – в соответствии с нормами закона граждане Украины не могут находиться на территории РФ более 30 суток (согласно двухсторонним соглашениям, граждане Украины могут находиться на территории РФ 90 суток – УНИАН), они возвращаются – их цап и туда посылают", - уверен Путин.