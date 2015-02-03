«Мы услышали просьбу Путина»: Россияне смогут въезжать в Украину только по загранпаспортам

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил необходимость усиления контроля на украинско-российской границе и "введения европейских правил пересечения государственной границы, в том числе гражданами Российской Федерации".

Яценюк сообщил, что правительство приняло постановление об остановке действия отдельных положений соглашения между Украиной и Российской Федерацией о безвизовых поездках граждан Украины и РФ:

"Мы изымаем внутренний паспорт и свидетельство о рождении как основание для пересечения украинской государственной границы".

Положение в отношении остальных указанных в двустороннем соглашении документов граждан РФ для въезда на территорию Украины, например, дипломатический и служебный паспорт, остаются в силе.

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Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин "просил перейти на пересечение государственной границы исключительно по загранпаспортам":

"Что же, мы его просьбу услышали. Теперь необходимо, чтобы российские граждане, как и просил Владимир Путин, пользовались исключительно заграничными паспортами".

Такой шаг, подчеркнул Яценюк, позволит существенно усилить контроль на границе и обеспечить интересы национальной безопасности Украины.