Порошенко и Меркель хотят, чтобы Трехсторонняя контактная группа встретилась в ближайшее время

Об этом шла речь во время их телефонного разговора, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и пути достижения мирного урегулирования. Петр Порошенко и Ангела Меркель высказались за проведение Трехсторонней контактной группы в ближайшее время для объявления немедленного двустороннего прекращения огня, отвода тяжелой техники и войск, а также выхода на линию разграничения», - говорится в сообщении.

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Президент Украины также отметил важность немедленного освобождения всех заложников, включая Надежду Савченко. В случае достижения прогресса, собеседники высказались за продолжение диалога в «нормандском формате», отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что предварительно есть договоренность о проведении заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сегодня или завтра.

В дальнейшем представитель МИД Украины Евгений Перебыйнис добавил, что Трехсторонняя контактная группа продолжает работать над организацией встречи.

«Трехсторонняя контактная группа продолжает работать над организацией такой встречи. Когда она может состояться, я не могу сказать», - сказал Перебыйнис.