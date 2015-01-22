Известный борец с коррупцией Кастресана: вы готовитесь к противостоянию с могущественными людьми

Об этом заявил в интервью журналу Новое время испанский прокурор Карлос Кастресана, известный своей антикоррупционной деятельностью в Гватемале, где он работал в Международной комиссией по борьбе с безнаказанностью - местном аналоге Антикоррупционного бюро. Кастресана "посадил" около 150 влиятельных персон, включая бывшего президента страны.

"Вы должны понимать, что готовитесь к долгому противостоянию с очень могущественными людьми. Они имеют политическое и экономическое влияние и могут задействовать против вас спецслужбы, полицию и военных. Рано или поздно они сделают это", - говорит Кастресана.

Читайте такжеПорошенко назвал потенциальных клиентов антикоррупционного бюроПо его мнению, понадобится два-три года, прежде чем работа бюро начнет давать результаты, и при этом будет сделано немало "ошибок".

В первую очередь, считает Кастресана, борцам с коррупцией нужно создать устойчивую инфраструктуру и найти независимые источники финансирования.

"Поверьте, если вы в Украине возьмете у правительства хотя бы часть средств, бюро уже не будет по-настоящему независимым", - предостерег он.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала Новое время (№2 за 23 января 2015 года).