Боевики по ТВ призывают жителей Счастья и Станицы к антиукраинским митингам, угрожая новыми обстрелами
Сегодня сепаратистский телеканал «Луганск-24», работающий на базе захваченной боевиками ОГТРК в Луганске, в течение длительного времени давал в эфир бегущую строку с призывами к жителям Счастья и Станицы Луганской выйти на митинги и требовать от подразделений ВСУ оставить населенные пункты.
Об этом сообщил сайт главы Луганской ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ Геннадия Москаля.
В противном случае боевики угрожали, что последствия их обстрелов будут непредсказуемыми.
Читайте такжеБоевики взорвали единственный мост, соединяющий Станицу с Луганском"Очевидно, руководителей-самозванцев ЛНР достали митинги голодных пенсионеров и работников, требующих зарплату, на контролируемой боевиками территории, поэтому они решили переключить внимание людей на Станицу и Счастье. Однако здесь прекрасно знают, с какой стороны летят артиллерийские снаряды, минометные мины и «Грады», и кто именно сеет смерть среди мирных жителей, разрушает жилье и инфраструктуру. Поэтому никакого результата эта информационная диверсия ее авторам не принесет", - пишет Москаль.