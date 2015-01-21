Боевики по ТВ призывают жителей Счастья и Станицы к антиукраинским митингам, угрожая новыми обстрелами

Об этом сообщил сайт главы Луганской ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ Геннадия Москаля.

В противном случае боевики угрожали, что последствия их обстрелов будут непредсказуемыми.

Читайте такжеБоевики взорвали единственный мост, соединяющий Станицу с Луганском"Очевидно, руководителей-самозванцев ЛНР достали митинги голодных пенсионеров и работников, требующих зарплату, на контролируемой боевиками территории, поэтому они решили переключить внимание людей на Станицу и Счастье. Однако здесь прекрасно знают, с какой стороны летят артиллерийские снаряды, минометные мины и «Грады», и кто именно сеет смерть среди мирных жителей, разрушает жилье и инфраструктуру. Поэтому никакого результата эта информационная диверсия ее авторам не принесет", - пишет Москаль.