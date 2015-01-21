Боевики после подписания минских соглашений захватили "определенный участок" - Лавров

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве.

«После подписания документов о линии соприкосновения, «ополченцы» по-прежнему говорят, что они не подписывали эти координаты, это не важно, сейчас они готовы на то, что эта линия соприкосновения будет взята за основу для отвода тяжелых вооружений», - сказал Лавров.

Читайте такжеЛавров утверждает, что существуют "закрытые" договоренности по донецкому аэропорту«Да, потом еще продолжались боевые действия и настоящее перемирие наступило гораздо позже, и в промежутке между Минским меморандумом 19 сентября и наступлением более-менее настоящей тишины прошло какое-то время, и этот промежуток привел к тому, что определенный участок «ополченцы» дополнительно взяли под свой контроль», - отметил глава МИД РФ.

По его словам, если все это является в любом случае территорией Украины, то отсюда и российское предложение зафиксировать линию разграничения согласно Минскому меморандуму.

«Независимо от того, кто в какую сторону сейчас от этой линии отошел, уберем от этой линии, признаваемой Киевом, тяжелые вооружения, включая системы залпового огня. Насколько отводить - там все согласовано. А дальше, поскольку это будет намного менее смертоносным противостоянием, можно будет говорить о политическом процессе, экономическом процессе. Надеюсь, очень скоро будет безразлично, кто в какую сторону сдвинул эту линию, потому что надо будет налаживать политический процесс», - заявил Лавров.