Совет Безопасности ООН начнет рассмотрение ситуации в Украине в 22:00

Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Сегей Кислица.

Читайте такжеСовбез ООН обсудит ситуацию в Украине"Совет безопасности ООН будет рассматривать сегодня вопрос относительно Украины в 22.00 квч (15.00 по Нью-Йорком)", - сообщил он.