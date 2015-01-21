Совет Безопасности ООН начнет рассмотрение ситуации в Украине в 22:00

12:08, 21 января 2015
Политика
975 0

Совет безопасности Организации Объединенных Наций начнет рассмотрение ситуации в Украине сегодня на заседании в 22.00 по киевскому времени.

REUTERS

Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Сегей Кислица.

Читайте такжеСовбез ООН обсудит ситуацию в Украине"Совет безопасности ООН будет рассматривать сегодня вопрос относительно Украины в 22.00 квч (15.00 по Нью-Йорком)", - сообщил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter