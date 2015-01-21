Совет Безопасности ООН начнет рассмотрение ситуации в Украине в 22:00
12:08, 21 января 2015Политика
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Совет безопасности Организации Объединенных Наций начнет рассмотрение ситуации в Украине сегодня на заседании в 22.00 по киевскому времени.
REUTERS
Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Украины Сегей Кислица.
Читайте такжеСовбез ООН обсудит ситуацию в Украине"Совет безопасности ООН будет рассматривать сегодня вопрос относительно Украины в 22.00 квч (15.00 по Нью-Йорком)", - сообщил он.
Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня вопрос относительно Ukraine 22.00 КВЧ смотрим webcast ООН http://t.co/oFIIBQjjrt
- Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 21 января 2015
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