Порошенко на Майдане сравнил расстрел Charlie Hebdo, катастрофу Боинга-777 и трагедию под Волновахой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая со сцены на Майдане Независимости в Киеве после панихиды по жертвам терроризма.

“Десятки тысяч людей собрались сегодня на украинском Майдане Независимости. Миллионы людей по всей Украине - от Закарпатья до Луганской и Донецкой областей - сегодня собрались на совместную молитву за упокой невинных жертв”, - сказал президент.

Он напомнил о трагедии 13 января под Волновахой, когда от российской ракеты системы “Град” погибли 12 пассажиров автобуса.

Порошенко объявил минуту молчания в память каждого погибшего воина, каждого гражданского и жертв трагедии под Волновахой.

После этого Порошенко напомнил о сбитом летом террористами в Донецкой области малайзийском “Боинге”, когда погибли 298 человек. Как подчеркнул президент, это продемонстрировало, что терроризм - угроза для всего мира. “Весь мир объединился в борьбе против терроризма”, - сказал Порошенко.

Он также напомнил о террористических атаках в Одессе, Харькове, Киеве и других городах и подчеркнул, что целью является запугивание. “Такую же цель преследовали и террористы в Париже, когда они напали на офис издания «Шарли Эбро» и цинично убили журналистов этого издания”, - сказал Порошенко.

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Как сказал президент, “с нами правда, с нами весь мир и с нами Господь Бог, и с нами будет победа. Победа над террором, победа над захватчиками. Мы победим в нашей борьбе за мир.

Порошенко назвал сегодняшний марш и совместную молитву на Майдане исторической акцией. “Сегодня с Украиной весь мир”, - сказал он.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что сейчас “киборги”, которые защищают Донецкий аэропорт, демонстрируют мужество, патриотизм, героизм и является примером того, как надо защищать Украину.

“Мы не отдадим ни клочка украинской земли, мы вернем Донбасс. Мы восстановим на Донбассе украинство и мы продемонстрируем, что еще одним чрезвычайно важным фактором нашей победы является наше с вами единство. Сейчас Украина едина как никогда”, - подчеркнул Порошенко.

Он поблагодарил всем украинцам, которые сегодня присоединились к этой акции в разных городах. “Это дает мне абсолютно твердое убеждение: мы победим, в Украине будет мир. Захватчик будет выброшен с украинской территории. Мы защитим и возродим наше государство”, - сказал Порошенко.