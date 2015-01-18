Порошенко и Яценюк приехали на Майдан на панихиду по погибшим украинцам

Как передает корреспондент УНИАН, в панихиде принимают участие предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, заместитель председателя Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Сергей Мороз, президент Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской-пятидесятников Михаил Паночко, представители других религиозных организаций.

На Майдане Независимости, как сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук, который ведет мероприятие со сцены, присутствуют президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, народные депутаты.

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Перед началом панихиды Нищук отметил, что участники акции вспоминают не только погибших во Волновахой 13 января, но и других мирных украинцев, которые гибнут в войне, а также украинских бойцов.

Подобные акции проходят и в других городах Украины, в частности в Харькове, Николаеве, Краматорске.