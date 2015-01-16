Сегодня Рада должна принять закон о снятии депутатской и судейской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания парламента сообщил председатель ВР Владимир Гройсман.

"Только что состоялась встреча с президентом Украины председателей фракций, премьер-министра Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, на которой был обсужден ряд текущих вопросов, а также внесена инициатива президента о внесении в зал ВР проекта закона о снятии депутатской неприкосновенности, а также судейской неприкосновенности", - сказал Гройсман.

Депутаты встретили эти слова возгласами о том, почему не идет речь о неприкосновенности президента.

На это Гройсман ответил, что лидеры всех фракций приняли единогласное решение поддержать инициативу президента.

"Этот закон я сегодня дал поручение аппарату Верховной Рады подготовить для того, чтобы сегодня он был проголосован и направлен в Конституционный Суд", - сказал председатель ВР.

Читайте такжеПорошенко подготовил законопроект об отмене депутатской неприкосновенностиТаким образом, отметил он, можно будет начать процедуру снятия “неограниченной, необоснованной, позорной неприкосновенности депутатов, а также судей”. Эти слова сессионный зал встретил аплодисментами.

Гройсман выразил убеждение, что парламент сегодня должен поддержать соответствующую инициативу президента, и добавил, что внесение в зал заседаний законопроекта планируется после Часа вопросов к правительству.