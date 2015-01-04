Силовые ведомства будут согласовывать выбор поставщиков продукции для армии с волонтерами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом глава государства сказал на совещании с руководителями силовых ведомств.

Порошенко обсудил с руководителями силовых ведомств состояние готовности фортификационных сооружений на линии разграничения, ситуацию с поступлением военно-технической и материальной помощи от стран - партнеров Украины, а также этапы переоснащения и обеспечения участников антитеррористической операции современной военной техникой, в том числе и средствами противобатарейной борьбы.

Читайте такжеМинобороны утвердило программу реформирования, разработанную волонтерами - БирюковПрезидент отметил, что за короткий срок удалось значительно усилить боеспособность Вооруженных сил Украины.

«Фактически за месяц мы передали нашим военным значительные объемы новой или модернизированной боевой техники. В ближайшее время планируется очередные этапы передачи современной техники Вооруженным силам», - сказал глава государства.

Президент отметил, что каждый мобилизованный военнослужащий должен быть обеспечен всем необходимым, а вопрос выбора поставщика должен согласовываться руководителями силовых ведомств с волонтерами.

«Для пересмотра компаний-поставщиков, которые были в прошлом, нужно это сделать при участии волонтеров. Я был приятно удивлен качеством и ценой украинской продукции для военных, которая была представлена на Яворовском полигоне, и прошу Министерство обороны учесть эту позицию», - отметил он.

Как отмечается в сообщении, 5 января на военном полигоне под Житомиром состоится передача очередных 100 единиц техники для нужд украинской армии.