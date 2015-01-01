Эксперт объяснил, как морская блокада Крыма способствует безопасности украинского юга

Возглавляет эту организацию заведующий кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, крымчанин Борис Бабин. В интервью для Крим.Реалії он рассказал, почему для Украины принципиально важно следить, чтобы в порты полуострова не заходили судна.

"Наша тактическая цель состоит в том, чтобы заставить Российскую Федерацию обеспечивать Крым исключительно собственными судами - то есть судами российских владельцев под российским флагом. Вся изюминка в том, что в России нет достаточного количества судов в собственности резидентов Российской Федерации, которые могли бы решить эту задачу физически. Никто в России в свое время не подумал об этом, и теперь у них с этим огромные проблемы", - рассказал Бабин.

Читайте такжеВ Крыму много местных жителей встречали Новый год по украинскому времени"Если мы переведем функцию обеспечения крымских портов исключительно на российский фрахт, тем самым мы не позволим России существенно увеличить военную группировку в Крыму. Потому что фактически танки и корабли нужно заправлять, а их экипажи хотят что-то кушать. Если все это возить с материка, на все остальное в России не хватит тоннажа. А есть же еще нужды гражданского населения, потребности экономики", - добавил он.