Рада сегодня рассмотрит соглашения с Катаром, Турцией и Европейским инвестиционным банком (трансляция)

Кроме того, с предложениями президента будет рассматриваться закон, который касается замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов о ратификации международных соглашений.

Читайте такжеРада приняла закон, запрещающий использовать наименование и признаки Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о ратификации финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком о модернизации украинской железной дороги; ратификации соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Катаром, а также о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между Украиной и Турцией об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Кроме того, с предложениями президента будет рассматриваться закон, касающийся замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием.

Также с предложениями президента будет рассматриваться закон о гарантиях права осужденных на отбывание наказания по месту жительства до осуждения или по месту жительства близких родственников.

Среди прочего сегодня будет рассматриваться ряд проектов постановлений об установлении даты проведения парламентских слушаний или одобрении рекомендаций уже состоявшихся слушаний.