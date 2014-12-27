Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" могут закрыть из-за малого бюджета

Средств, предусмотренных в проекте бюджета на работу экспедиции, может не хватить даже на то, чтобы забрать с крайнего юга полярников, которые там провели полярную зимовку, передает "ВВС Украина".

В частности, из-за нехватки средств Национальный антарктический центр (НАНЦ) не имеет возможности зафрахтовать судно ледового класса для того, чтобы забрать участников 19-й антарктической экспедиции и доставить туда новую смену с запасами. Продуктов и дизтоплива для отопления на "Академике Вернадском" осталось до марта. Вторая зимовка подряд без пополнения запасов невозможна.

Для осуществления "антарктической ротации" и продолжения работы станции в бюджете на следующий год необходимо предусмотреть более 40 млн. грн. В опубликованном проекте госбюджета на "Академика Вернадского" пока предусмотрены лишь 32,6 млн грн.

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Станцию основала британская экспедиция в 1930-х годах на острове Галиндез у берегов Антарктического полуострова. Позже ее назвали "Фарадей".

В 1996 году Британия передала его Украине, и станцию переименовали в "Академик Вернадский". Тогда послом в Лондоне был академик-биолог Сергей Комисаренко, который как ученый приложил все усилия, чтобы Украина получила собственную антарктическую базу.