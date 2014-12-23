В "Народном фронте" рассказали, почему провалилось голосование об изменениях к закону о СНБО (видео)

Провал голосования о внесении изменений в закон об СНБО по совершенствованию координации и контроля в сфере национальной безопасности и обороны в "Народном фронте" назвали проигрышем всей страны, которая сейчас нуждается в четкой координации действий силовых ведомств в войне с агрессором на востоке.

Об этом заявили депутаты Верховной Рады от фракции «Народный фронт», комментируя голосование во вторник, 23 декабря, за соответствующий проект закона, во время которого для принятия документа не хватило трех голосов депутатов. Представители трех фракций Верховной Рады, членов парламентской коалиции - «Батькивщина», «Самопомич» и Радикальный блок Олега Ляшко, - не дали ни одного голоса.

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Народный депутат, экс-заместитель секретаря СНБО, заместитель председателя фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар написала на своей странице в Facebook, что «кто-то кому-то отомстил лично за «политический развод», кто-то поиграл в игру «с нами надо торговаться», кто-то показал, что форму ставит выше сути».

«Проиграла страна, которая последний год ждет эффективность органов власти в обеспечении ключевого вопроса - защиты страны. Реального координационного органа в этой сфере до сих пор нет», - подчеркнула депутат.

Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт», командир добровольческого батальона «Миротворец» Андрей Тетерук заявил, что во время изучения положений этого проекта закона на заседании Комитета национальной безопасности и обороны были проведены тщательные обсуждения каждой поправки, которая вносилась до этого закона депутатами от «Самопомочи» и «Батькивщины».

«Они создали целый перечень бессмысленных поправок, превращая это в туман слов «за что стоял Майдан» и «Турчинов хороший, но придет плохой и нам капец». При этом абсолютно не понимая важности начала работы СНБОУ в критическое для Украины время... Есть позорная ситуация, когда кулуарно с помощью интриги госпожи Тимошенко создает господину Турчинову шахматную позицию «шах», - написал Андрей Тетерук на своей странице в Facebook.

«Больно было смотреть, когда в создании ситуации, что наши военнослужащие на войне еще на некоторое время остаются нескоординированными, рукоплескали представители Оппозиционного блока, «радикалы» и «Самопомич». Это наводит на неутешительные выводы. Коалиция на грани распада. Все торгуются вместо того, чтобы работать. Мол, должны с нами считаться перед бюджетом. И за этими торгами не видят проблем всех тех, кто на передовой. В Оппоблоке есть все основания аплодировать стоя», - добавил он.

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Депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий убежден, что причиной провала голосования за законопроект №1343 стала юридическая казуистика. «Это позиция юридической чистоты без понимания того, насколько несовершенны наши законы с учетом ситуации, которая сложилась в Украине. С точки зрения формального закона страну спасли вооруженные банды. Ведь добровольческие батальоны не предусмотрены ни одним законом. С точки зрения закона Министерство обороны, которое проводит тендеры продолжительностью в полгода - эффективное ведомство. С точки зрения закона волонтеры, которые фактически путем прямой контрабанды вооружают и одевают бойцов - преступники», - пояснил политик на своей странице в Facebook.