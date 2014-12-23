"Свободовцы" намерены внести в Раду постановление об отклонении бюджета-2015

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге народный депутат Украины Юрий Левченко. (В межфракционное депутатское объединение «Свобода» входят 7 народных депутатов).

По его словам, правительство нарушило все нормы, которые предусмотрены законодательством Украины относительно бюджетного процесса.

Левченко подчеркнул, что народным депутатам невозможно “за 2 часа выучить такой сложный документ”.

Он напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект постановления относительно особого порядка рассмотрения проекта бюджета на 2015 год. По его словам, “это постановление предлагает полностью, по сути, ликвидировать регламент ВР, ликвидировать бюджетный кодекс и принимать бюджет за основу и в целом сократив сроки до полудня, то есть полностью уничтожить бюджетный процесс”.

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“Мы категорически против такой позиции правительства и мы сейчас будем регистрировать постановление ВР об отклонении бюджета на 2015 год и будем требовать, чтобы согласно нормам регламента ВР, согласно нормам парламентаризма, согласно нормам Бюджетного кодекса невозможно пропихивать за один день важнейший документ страны”, - подчеркнул Левченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин представит в Верховной Раде проект госбюджета-2015. Его принятие ожидается 25 декабря.