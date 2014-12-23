"Свободовцы" намерены внести в Раду постановление об отклонении бюджета-2015
Межфракционное депутатское объединение “Свобода” зарегистрирует в Верховной Раде проект постановления об отклонении проекта бюджета на 2015 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге народный депутат Украины Юрий Левченко. (В межфракционное депутатское объединение «Свобода» входят 7 народных депутатов).
По его словам, правительство нарушило все нормы, которые предусмотрены законодательством Украины относительно бюджетного процесса.
Левченко подчеркнул, что народным депутатам невозможно “за 2 часа выучить такой сложный документ”.
Он напомнил, что в парламенте зарегистрирован проект постановления относительно особого порядка рассмотрения проекта бюджета на 2015 год. По его словам, “это постановление предлагает полностью, по сути, ликвидировать регламент ВР, ликвидировать бюджетный кодекс и принимать бюджет за основу и в целом сократив сроки до полудня, то есть полностью уничтожить бюджетный процесс”.
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“Мы категорически против такой позиции правительства и мы сейчас будем регистрировать постановление ВР об отклонении бюджета на 2015 год и будем требовать, чтобы согласно нормам регламента ВР, согласно нормам парламентаризма, согласно нормам Бюджетного кодекса невозможно пропихивать за один день важнейший документ страны”, - подчеркнул Левченко.
Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин представит в Верховной Раде проект госбюджета-2015. Его принятие ожидается 25 декабря.