Россия не планирует отправлять "гумконвои" на Донбасс до конца года

Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель главы МЧС РФ Владимир Артамонов.

"Мы возобновим эту работу в январе 2015 года. Сроки отправки одиннадцатого гуманитарного конвоя пока не определены", - сказал он.

Справка УНИАН. Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа.

12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

21 декабря более 180 грузовиков десятого российского «гумконвоя» прибыли в Донецк и Луганск.

«В целом на Донбасс доставлено свыше 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи. Среди грузов не только продукты питания, стройматериалы и медикаменты, но и новогодние подарки. Это уже десятая по счету колонна с гуманитарной помощью для Донбасса. Предыдущие девять доставили с середины августа около 12 тыс. тонн гуманитарных грузов», - сказано в сообщении.

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22 декабря представители Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области, заявили, что зафиксировали 16 бензовозов с российского конвоя 21 декабря.

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.