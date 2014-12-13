Боевики 11 раз нарушили "режим тишины" в зоне АТО и обстреляли населенные пункты - штаб

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили "режим тишины" в зоне АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

Отмечается, что боевики обстреливали из ПТРК, артиллерии и стрелкового оружия позиции сил АТО в районах населенных пунктов Фрунзе, Донецкий, Счастье, Станица Луганская, Старомихайловка, Никишино, Павлополь.

"В частности, четыре раза бандиты намеренно вели огонь именно по населенным пунктам с целью дискредитации подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что задержанная вчера боевиками группа международных наблюдателей ОБСЕ, была освобождена за несколько часов: "Но после демонстрации им заблаговременно подготовленного «драматического» сценария с якобы многочисленными разрушениями и жертвами среди мирного населения от обстрелов с украинской стороны".

В штабе добавляют, что в районе Мариуполя снова активизировалась вражеская воздушная разведка. Зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата.