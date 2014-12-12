Порошенко в Польше поблагодарит за поддержку и поговорит о безопасности - посол

Об этом сообщил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица в опубликованном сегодня интервью польскому агентству РАР.

"Президент Порошенко приедет, чтобы поблагодарить Польшу за поддержку, которую мы получили в этом году. Во время визита будет обсуждать также вопрос безопасности в Украине и в регионе. Важным моментом будет также европейская интеграция и региональное сотрудничество между нашими странами", - сказал он.

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Посол отметил, что украинская сторона очень надеется на историческое сочетание украинцев и поляков.

"Сейчас для нас важно, чтобы нас не разделили. Когда Украина и Польша вместе, то можем говорить также о сложной истории в наших отношениях, но когда разделены, то начинаем друг друга обвинять", - сказал он.

"Мы исходим из тезиса, что думаем о общее европейское будущее, помня о своем прошлом", - добавил Дещица.

Как сообщал УНИАН, Президент Порошенко планирует посетить Польшу с визитом 17-18 декабря.

По данным польской стороны, в рамках визита украинский Президент, среди прочего, планирует выступить в польском парламенте и на польско-украинском экономическом форуме в Варшаве, а во второй день визита планируется поездка Порошенко до Люблина.