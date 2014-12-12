Порошенко и Эббот: "Боинг" сбили боевики российским "Буком"

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Австралии Тони Эбботт провели встречу с членами австралийской рабочей группы по расследованию обстоятельств катастрофы самолета МС-17.

По словам Петра Порошенко, предварительные результаты расследования подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой. «Разведданные свидетельствуют, что в воздушное судно была выпущена ракета из системы «Бук-М», которая была завезена из России на Донбасс вместе с экипажем», - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте такжеНидерланды отказались передавать ООН расследование крушения «Боинга-777»

В свою очередь Тони Эбботт отметил: «Утром 17 июля самолет МН-17 был сбит в небе боевиками, поддерживаемыми Россией». Он поблагодарил австралийскую группу за оперативность и эффективную работу. Премьер Эбботт также отметил помощь украинской власти в организации работы австралийских экспертов.