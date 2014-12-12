Порошенко и Эббот: "Боинг" сбили боевики российским "Буком"
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Тони Эбботт считают, что самолет «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом был сбит российской ракетой.
Об этом сообщается на сайте Главы государства.
Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Австралии Тони Эбботт провели встречу с членами австралийской рабочей группы по расследованию обстоятельств катастрофы самолета МС-17.
По словам Петра Порошенко, предварительные результаты расследования подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой. «Разведданные свидетельствуют, что в воздушное судно была выпущена ракета из системы «Бук-М», которая была завезена из России на Донбасс вместе с экипажем», - подчеркнул Петр Порошенко.
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В свою очередь Тони Эбботт отметил: «Утром 17 июля самолет МН-17 был сбит в небе боевиками, поддерживаемыми Россией». Он поблагодарил австралийскую группу за оперативность и эффективную работу. Премьер Эбботт также отметил помощь украинской власти в организации работы австралийских экспертов.