Депутат от Ляшко в норковой шубе с золотым iPhone не смогла определить государственное устройство Украины

24-летняя депутат поразила гардеробом стоимостью в несколько тысяч долларов и незнанием государственного устройства Украины, говорится в сюжете ТСН.

Год назад Елена Кошелева работала администратором в дорогом ресторане Харькова. Сейчас ее считают самым загадочным депутатом.

На первое пленарное заседание новой Рады она пришла в сопровождении сразу двух охранников. Одета была в длинную норковую шубу за несколько тысяч долларов, при себе имела новый золотой iPhone и кожаную сумку за тысячу долларов.

С прессой она общаться не хотела, поэтому выходила из зала, когда журналисты уже почти разошлись. Увидев камеру, начала прятаться за охранников, а на простой вопрос о государственном устройстве Украины не смогла найти ответа.

"Давайте в следующий раз я отвечу на все ваши вопросы", - предложила член Радикальной партии.

В официальной биографии Елена Кошелева называет себя безработным волонтером. Однако ее "волонтерство" поставили под сомнение настоящие харьковские волонтеры еще во время избирательной кампании.

Как сообщалось, Олега Ляшко просят объяснить появление "липового" волонтера в топ-10 списка Радикальной партии.