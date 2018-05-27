НАТО должно обратить внимание на развитие Россией частных военных компаний – Фриз
Во время обсуждения генерального доклада «Наращивание потенциала сдерживания НАТО на Востоке”, который сделал Джозеф Дэй (Канада), обратила внимание на развитие Россией частных военных компаний.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, которая принимает участие в весенней сессии ПА НАТО в Варшаве.
“Например, группа Вагнера участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. Фактически эти группы выполняют роль и функции ССО, но действуют под видом парамилитарных формирований. Итак мы имеем дилемму: с одной стороны это не регулярные войска, а с другой – они получают оружие, технику, разведданные и управления по единому оперативному замыслу ГШ РФ”, – написала политик.
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Ирина Фриз отметила, что группы ЧВК разворачиваются в странах на базе «спящих» ячеек и в результате нелегального/легального прибытия в страну для осуществления операции, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора.
“Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и тому подобное”, – добавила она.
Фриз также, отметила, что формирование еще в 2015 году информационных и кибервойск в структуре МО РФ создают для всех без виключнння демократических стран угрозы и мы должны быть готовы дать этому отпор, ведь, если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения.
“И только единство наших усилий и споможностей дают нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам”, – подчеркнула парламентарий.