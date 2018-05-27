НАТО должно обратить внимание на развитие Россией частных военных компаний – Фриз

Ирина Фриз отметила, что группы ЧВК разворачиваются в странах на базе «спящих» ячеек.

Во время обсуждения генерального доклада «Наращивание потенциала сдерживания НАТО на Востоке”, который сделал Джозеф Дэй (Канада), обратила внимание на развитие Россией частных военных компаний.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз, которая принимает участие в весенней сессии ПА НАТО в Варшаве.

“Например, группа Вагнера участвует в военных действиях как в Украине, так и в Сирии. Фактически эти группы выполняют роль и функции ССО, но действуют под видом парамилитарных формирований. Итак мы имеем дилемму: с одной стороны это не регулярные войска, а с другой – они получают оружие, технику, разведданные и управления по единому оперативному замыслу ГШ РФ”, – написала политик.

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Ирина Фриз отметила, что группы ЧВК разворачиваются в странах на базе «спящих» ячеек и в результате нелегального/легального прибытия в страну для осуществления операции, могут быть прямо задействованы в диверсионных акциях и подготовке плацдарма для развертывания регулярных сил агрессора.

“Эти группы могут принимать активное участие в выполнении таких задач как уничтожение оптоволоконных линий, систем связи и тому подобное”, – добавила она.

Фриз также, отметила, что формирование еще в 2015 году информационных и кибервойск в структуре МО РФ создают для всех без виключнння демократических стран угрозы и мы должны быть готовы дать этому отпор, ведь, если есть войска, то есть оружие, если есть войска с оружием, то есть намерения их применения.

“И только единство наших усилий и споможностей дают нам возможность говорить о готовности к гибридным вызовам”, – подчеркнула парламентарий.