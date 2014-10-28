Политолог: Аваков, Гройсман и Шлапак сохранят свои посты в Кабмине после выборов

Однако эксперты считают: если действующий глава правительства Яценюк, который возглавляет избирательный список партии «Народный фронт», который лидирует по результатам обработки 90% голосов, сохранит свой нынешний пост и сформирует новый Кабинет, то часть министров останутся работать в правительстве.

Как подчеркнул в комментарии УНИАН политолог Тарас Березовец, свои посты, скорее всего, сохранят министр внутренних дел Арсен Аваков, юстиции - Павел Петренко и финансов - Александр Шлапак.

«Яценюк хочет оставить на посту Авакова, оставить министра юстиции Петренко и министра финансов Шлапака", - сказал Березовец. При этом он отметил, что озвученное самим Шлапаком нежелание работать в новом правительстве, скорее всего, эмоциональное заявление. «Относительно заявления Шлапака, я не уверен, что он уйдет. Наверное, это эмоциональное заявление. Я не вижу, кто бы его (Шлапака - УНИАН) реально мог заменить», - подчеркнул Березовец.

Политолог также обратил внимание, что возможны изменения в экономическом блоке правительства.

«Я думаю, что вопрос кадрового состава правительства будет решен в течение 7-10 дней. И он напрямую зависит от того, какие фракции войдут в большинство, и на основе чего будет подписано Коалиционное соглашение, - отметил эксперт. - Объясню почему. Без «Самопомочи» (объединение «Самопомич», которое набирает более 10% голосов - УНИАН) коалиции не будет. Но «Самопомич» будет настаивать на том, чтобы за основу работы правительства приняли антикризисный пакет реформ, разработанный Гопко (Анна Гопко - третий номер в списке «Самопомочи» - УНИАН) и ее экспертами. Соответственно, если в основу ляжет этот пакет реформ, это будет означать, что людям из «Самопомочи» отдадут экономический блок. Чтобы Гопко, скажем, стала министром экономики в статусе вице-премьера».

Кроме того, по мнению Березовца, предметом ротации станут должности, которые ранее занимали представители партии «Свобода», которая не преодолевает по итогам выборов 5% барьер. В частности, речь идет о должности министра аграрной политики и продовольствия, министра природных ресурсов и вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам. «Свободовская» квота - это будет ротация. «Свободовцы» уйдут и партии будут договариваться (о новых кандидатурах - УНИАН)», - отметил Березовец.

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Он также выразил уверенность, что со своих постов уйдут министр инфраструктуры Максим Бурбак, который одержал победу в одномандатном округе №204 в Черновицкой области, и отчужденный за неудовлетворительные результаты закупки медпрепаратов министр здравоохранения Олег Мусий, который опередил конкурентов в 124 одномандатном округе во Львовской области. «Министр инфраструктуры и охраны здоровья пойдут в Раду", - заверил Березовец.

В то же время, говоря о так называемой президентской квоте членов Кабинета министров, Березовец обратил внимание, что и она не изменится с формированием нового правительства.

«Президентская квота: министр обороны Степан Полторак останется, министр иностранных дел Павел Климкин, скорее всего, останется. Если его будут заменять, то единственной кандидатурой на замену Валерий Чалый (заместитель главы Администрации президента - УНИАН). Но, наверное, президент пока его не будет менять, - сказал Березовец. - Президент наверняка заменит генпрокурора Виталия Ярему, которого отправит секретарем СНБО, заменит Валентина Наливайченко на посту главы СБУ, потому что Наливайченко - это кадры из УДАРа, и он достался «в наследство» от союза с Виталием Кличко. Кто придет на смену (Наливайченко - УНИАН) - пока неизвестно. Возможно Король (Виктор Король - генерал-лейтенант милиции, народный депутат нескольких созывов - УНИАН) - давний друг президента. Кстати, Короля президент хотел ставить на министра внутренних дел, но теперь надо договариваться с Яценюком».

По мнению Березовца, первый вице-премьер Владимир Гройсман и министр образования Сергей Квит, которые также прошли в парламент по партийным спискам, сохранят свои посты в правительстве. «Я думаю, Квит вернется (на работу в правительство - УНИАН) и Гройсман. Гройсман - это точно кандидатура номер один на первого вице-премьера», - сказал Березовец.

В то же время он подчеркнул, что все кадровые прогнозы являются условными, поскольку до сих пор непонятно, останется ли на своем посту премьер Яценюк. «Нет никакой 100-процентной уверенности в том, что Яценюк останется. Скорее всего, да, но это не гарантия. Могут быть ситуации, при которых Яценюк не сможет сохранить пост премьер-министра. По крайней мере, в "Блоке Петра Порошенко" ему этого никто не гарантирует», - сказал Березовец.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине прошли внеочередные парламентские выборы. После обработки 90,02% протоколов, полученных Центризбиркомом от избирательных комиссий, партия "Народный фронт" набирает 22,16% голосов, "Блок Петра Порошенко" - 21,77% голосов избирателей, объединение "Самопомич" набирает 10,96% голосов, Оппозиционный блок" - 9,35%, Радикальная партия - 7,46%, "Батькивщина" - 5,7% голосов избирателей.

Победители избирательной гонки уже заявили о необходимости скорейшего формирования коалиции и нового правительства.

Опрошенные УНИАН эксперты отмечали, что основными задачами нового правительства станет формирование программы реформ, включающих принятие жесткого госбюджета страны на 2015 год с минимально возможным дефицитом в 4-5% ВВП, реформа судов, прокуратуры и силовых ведомств, проведение налоговой амнистии и учет доходов и расходов чиновников, а также отмен подавляющего большинства разрешительных процедур и документов. Кроме этого необходимы пакет процедур оздоровления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», а также прозрачные процедуры оздоровления крупных банков.

Действующее правительство работает с 27 февраля 2014 года.