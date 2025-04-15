Стало известно, кто станет крестным 3-месячной дочери Позитива и Сахневич

Они берут в кумовья близкого друга.

Три месяца назад в семье певца Позитива и хореографа Юлии Сахневич произошло пополнение. На свет появилась их дочь Мария. Вскоре пара планирует отметить крестины, и звездные родители уже рассекретили, кто станет их кумом.

Так, Юлия Сахневич в программе "Світанок" на М1 рассказала, что она близко дружит с известным актером-воином Даниэлем Салемом. Поэтому именно он станет крестным отцом Марийки.

"Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень честно общаемся со своей семьей", – призналась Юлия Сахневич.

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Интересно, что Сахневич и Салем были парой на проекте "Танцы со звездами". С тех пор и началась их дружба. А вот кто станет крестной мамой для трехмесячной малышки пока неизвестно.

К слову, Даниэль Салем в прошлом был успешным ресторатором, однако в 2022 году он пополнил ряды ВСУ. Кроме того, он развелся со своей супругой во время полномасштабного вторжения и все свое имущество оставил ей и дочери.

Напомним, ранее Позитив прямо со сцены пожелал Наде Дорофеевой стать мамой. Дорофеева отреагировала с улыбкой и сменила тему.

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