Певица рассказала, что 24 февраля 2022 года композитор находился в Украине.

Украинская певица Евгения Власова рассказала об отношениях с известным композитором и продюсером Константином Меладзе. Артистка ответила, поддерживает ли она связь с автором песен, который замалчивает войну.

Как известно, Меладзе является крестным отцом 19-летней дочери Власовой Нины. По словам исполнительницы, она общается с композитором. Несмотря на то, что Константин не высказывается о полномасштабном вторжении, Власова продолжает защищать кума и поддерживать связь с ним.

"Мы с ним переписывались в соцсети на днях", - указала певица.

Евгения рассказала, что на 24 февраля 2022 года продюсер находился в Украине. Он даже помог Власовой уехать из Киева в более безопасное место. Тогда, как вспомнила артистка, было сложно купить билеты и добраться до западной Украины, поэтому она благодарна Меладзе за помощь.

Звезда сцены поделилась, что композитор был растерянным в первые дни вторжения россиян, поэтому и молчал. Более того, Власова говорит, что у них довольно близкие отношения, она в любой момент может обратиться к куму за финансовой помощью. Также Константин не оставляет без внимания и Нину. Он присылает ей средства, когда они ей нужны.

Позиция Меладзе относительно войны в Украине

Знаменитость молчит о полномасштабной войне в Украине. В своих соцсетях он публиковал черный квадрат в знак протеста. Однако это единственное, что за два года он сделал.

Сейчас Меладзе продолжает сотрудничать с российским артистами и выпускает новые песни, которые ориентированы на россиян. Сама Власова призналась, что Константин переживает из-за войны в Украине, но он якобы не может ничего комментировать, потому что имеет бизнес и имущество в стране-агрессорке.

Напомним, ранее Евгения Власова ответила, находится ли в отношениях. Певица рассказала, что 15 лет не имела рядом любимого человека.

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