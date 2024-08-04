Артистка поздравила ее с личным праздником.

Украинская певица Евгения Власова впервые показала свою маму и публично обратилась к ней.

Оказалось, что вчера, 3 августа, у родного человека артистки был день рождения. Женщина праздновала свое 64-летие. По случаю праздника Власова решила поздравить маму и написала такие трогательные слова в своем Instagram:

"Сколько разных и непростых этапов мы с тобой прошли. Сколько всего поняли... Я так тебя люблю, моя самая прекрасная мамочка! И ты, и я уже теперь настолько взрослые, и это так странно осознавать... Для меня ты всегда красивая девочка. Люблю тебя и бесконечно благодарю за все". Видео дня

Также певица добавила фото именинницы и показала, какой праздничный торт ей подарила. В частности, он был украшен малиной и кремом, а сверху Власова добавила золотистые свечи.

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показала, как отпраздновала свой день рождения с мужем и двумя названными дочерьми. Ей подарили большой букет цветов и украсили праздничным декором террасу, на которой потом состоялось празднование с родными и друзьями.

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