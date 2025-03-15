В пластинку "Based On A True Story" вошли 14 треков.

Известный американский актер и певец Уилл Смит анонсировал новый альбом под названием "Based On A True Story". Он выйдет впервые за последние 20 лет.

Эту новость сообщил сам Уилл в своем Instagram. По словам звезды, выход альбома планируется через две недели.

"Это официально! Мой новый альбом "Based On A True Story" выходит 28 марта. Две недели! Нажмите кнопку "Сохранить". Я уже давно работаю над этим проектом и мне хочется выпустить его для всех вас", - написал Смит и опубликовал трек-лист, который состоит из 14 композиций.

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Кстати, в будущий альбом вошли песни, над которыми работал не только Уилл, но и DJ Jazzy Jeff, Тейяна Тейлор, Джейден Смит, Doechii и другие музыканты.

Уилл Смит и музыкальная карьера

Смит начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. Тогда он создал рэп-группу DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, в которой также участвовали его друзья. Коллектив был популярным среди сверстников Уилла, а в 1988 году получил "Грэмми" за песню "Parents Just Don't Understand".

К слову, у Смита вышло 13 альбомов, последний из них "Lost and Found" был в 2005 году.

Напомним, ранее Леди Гага выпустила новый альбом "Mayhem".

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