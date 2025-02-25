Журналистка также прокомментировала свой развод с экс-супругом и ответила на упреки, что якобы вывезла его за границу.

Известная украинская журналистка и ведущая Янина Соколова, которой приписывают роман с лидером группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным, впервые заговорила об их отношениях. Знаменитость рассказала о разводе с экс-супругом и прокомментировала слухи вокруг нового романа.

Артисту уже длительное время приписывают романтическую связь с журналисткой. Парочку неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях, а также Соколова снималась в клипе коллектива на песню "Седьмой день". В 2022 году 40-летняя звезда развелась с мужем, как и 50-летний музыкант, который разорвал отношения с экс-супругой в том же году.

Говоря о разводе с бывшим в интервью для Алины Доротюк, Янина отметила, что вокруг этой темы возникало немало слухов. В частности, и то, что она якобы фиктивно развелась с банкиром Владимиром Литвином, чтобы вывезти его с детьми во время войны за границу. Однако ведущая уверяет, что это не является правдой. С 2023 года они живут рядом с ней, а у экс-избранника, по ее словам, уже есть новая возлюбленная, поэтому их развод был настоящим.

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"Я не комментирую свою личную жизнь. Не пришло время это делать. Что я могу сказать о своей личной жизни? Там же ходят разные фейки и вымышленные схемы, что якобы я фиктивно развелась со своим мужем, чтобы вывести детей и его за границу. Дети со мной с 2023 года. Они действительно были в Польше до августа 2023 года с моей мамой. Для них это были пытки. Развелась я в 2022 году. Живу отдельно со своим бывшим мужем. Он уже имеет новые отношения. Поэтому "фиктивный развод" - это фейк не только с этой точки зрения, а потому, что у каждого из нас уже есть свои отношения", - сказала Соколова.

Также она призналась, что ее сердце сейчас действительно занято. Правда, о новом бойфренде говорить не хочет. Знаменитость не стала рассекречивать, находится ли она в отношениях с Харчишиным. Янина отметила, что сейчас общество должно концентрироваться на войне и других проблемах, а не обсуждать ее личную жизнь. В то же время, добавила звезда, когда наступит время, она раскроет детали своих отношений.

"Я не комментирую свою личную жизнь, потому что сейчас это будет нестись в виде супер мега заголовков новостей. Я бы не хотела, чтобы сейчас люди думали о моей личной жизни, переваривали, анализировали, копались в моем белье. Хочу, чтобы они сконцентрировались на теме войны, помощи и на теме самих себя. Я в этот период поняла, что для меня важно и с этими ценностями живу. А кто это, что это, какие у нас отношения, я обязательно расскажу об этом, когда будет решение рассказать. Сейчас я не вижу смысла в этом", - убеждена журналистка.

Напомним, ранее сам Валерий Харчишин впервые прокомментировал роман с Яниной Соколовой. Было заметно, что вопрос о новых отношениях смутил музыканта. Также исполнитель рассказал об общении с бывшей супругой после развода.

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