Отель "Вилла София" артистки расположен в центре Ялты.

Бизнес певицы Софии Ротару в оккупированном Крыму хотят "отжать". Один из российских пропагандистских Telegram-каналов сообщил, что оккупанты хотят национализировать и реализовать на торгах отель артистки в центре Ялты "Вилла София".

Российские СМИ пишут, что София Ротару знает о планах российских оккупантов и сейчас пытается продать недвижимость.

Известно, что с 2019 года отель закрыт. В качестве причины-указана реновация.

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Российская пропаганда говорит о том, что на самом деле есть определенные проблемы с документацией. Якобы по бумагам это не гостиница, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 га.

Также известно, что продажу виллы исполнительница "Хуторянки" осуществляет непублично. А пропагандистские каналы уверяют, что продавать отель артистка не хотела:

"Как рассказали нам риелторы, судя по цене и непубличной продаже, расставаться с гостиницей владелица не хотела, лишь делала вид, что лишается имущества в России. Переписала "виллу" на сына, оценила в 2,5 млрд рублей - почти втрое выше реальной рыночной цены. Плюс распорядилась не афишировать продажу", - пишут российские СМИ.

Добавим, что недавно путинистка Бабкина заявляла, что София Ротару намеревалась приехать в Россию.

Ранее УНИАН писал, что Аурика Ротару рассказала, как ее сестра живет в частном доме под Киевом. Вместе с ней находится ее сын - Руслан Евдокименко.

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